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Российские оккупанты в Донецке и Луганске захватили сотрудников ОБСЕ

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 03:20
Российские оккупанты в Донецке и Луганске захватили сотрудников ОБСЕ - Фото
Фото: ОБСЕ

В оккупированных Донецке и Луганске российские военные захватили сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщила зампосла Великобритании в ОБСЕ в Вене Дейдра Браун, передает Reuters.

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Как отмечается, ОБСЕ пытается добиться освобождения нескольких сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ), которые были задержаны российскими оккупантами.

"ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что ряд членов национальной миссии СММ были лишены свободы в Донецке и Луганске. ОБСЕ использует все доступные каналы для содействия освобождению своих сотрудников", – заявили в пресс-службе ОБСЕ.

Браун раскритиковала Россию за отказ продлить миссию СММ ОБСЕ в Украине.

"А теперь мы получили тревожные сообщения о том, что российские прокси на Донбассе угрожают персоналу, оборудованию и помещениям Миссии и что российские силы взяли в плен сотрудников СММ", – сообщила Браун.

В марте ОБСЕ заявила, что эвакуировала из Украины около 500 членов международной миссии.

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Наталия Медведева
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