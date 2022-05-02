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Российские оккупанты возобновили обстрелы Азовстали, где осталось много гражданских

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 02:48
Российские оккупанты возобновили обстрелы Азовстали, где осталось много гражданских - Фото
Денис Шлега (Скриншот видео)

Российские оккупанты возобновили обстрелы территории завода Азовсталь сразу после того, как завершился первый этап эвакуации гражданских. Об этом вечером 1 мая рассказал командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Денис Шлега, который сейчас находится в Мариуполе.

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До начала эвакуации оккупанты два дня соблюдали режим тишины, но после того как из туннелей Азовстали вывезли первую группу гражданских, российские военные снова начали стрелять.

По словам Шлеги, оккупанты обстреливают завод из всех видов оружия.

"По нашим подсчетам, в бункерах Азовстали остается еще несколько сотен гражданских, в том числе около 20 детей", – сказал военный.

По его словам, если эвакуацию продолжать в таком же формате, как 1 мая, то понадобится еще два или один заход, чтобы вывезти всех гражданских.

Командир 12-й бригады призвал эвакуировать с завода раненых и погибших украинских военных.

  • 1 мая в Мариуполе началась эвакуация гражданских, блокированных российскими войсками на территории завода "Азовсталь". Первая группа примерно из 100 человек должна приехать в Запорожье 2 мая.
  • Эвакуацию находящегося в других районах города мирного населения Мариуполя запланировали на 2 мая.

Читайте также: Зеленский: Наконец удалось организовать эвакуацию людей с Азовстали. Завтра продолжим 

Наталия Медведева
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