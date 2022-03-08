Российские пленные будут потом работать на восстановление экономики Украины – замглавы МВД

Российские пленные военные со временем будут работать над восстановлением экономики Украины. Об этом заявил в эфире марафона на украинских каналах первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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Ведущий спросил, не является ли содержание пленных тяжелым для украинской экономики.

"Мы будем использовать все возможности Женевских конвенций, то есть использование труда и тому подобное. То есть все эти люди будут потом работать на восстановление экономики Украины", – сказал он.

Енин также отметил, что Украина будет четко соблюдать нормы международного гуманитарного права.

"Именно это нас отличает от российского агрессора, который стреляет по мирному населению, наносит ракетно-бомбовые удары по жилью. Я уже не говорю об обращении с нашими военнослужащими", – сказал он.

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Марк Сировой

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