Российские пленные будут потом работать на восстановление экономики Украины – замглавы МВД
Российские пленные военные со временем будут работать над восстановлением экономики Украины. Об этом заявил в эфире марафона на украинских каналах первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
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Ведущий спросил, не является ли содержание пленных тяжелым для украинской экономики.
"Мы будем использовать все возможности Женевских конвенций, то есть использование труда и тому подобное. То есть все эти люди будут потом работать на восстановление экономики Украины", – сказал он.
Енин также отметил, что Украина будет четко соблюдать нормы международного гуманитарного права.
"Именно это нас отличает от российского агрессора, который стреляет по мирному населению, наносит ракетно-бомбовые удары по жилью. Я уже не говорю об обращении с нашими военнослужащими", – сказал он.
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