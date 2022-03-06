Скорее всего, будут создавать лагеря для пленных российских военных, их сотни – Арестович

Украинская армия захватила в плен сотни российских военных, скорее всего, для них будут создавать лагеря в соответствии с нормами международного права. Об этом в интервью Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Он отметил, что сейчас часть пленных находятся на передовых позициях, где они были захвачены. Доставить их в другое место трудно из-за боев. Часть пленных – в центральных органах власти, часть – в областях.

"Сейчас, скорее всего, мы будем принимать решение, ну как, мы приняли его заранее, о централизованном содержании пленных по всем законам Женевской конвенции, по всем требованиям, которых довольно много. Эти требования непростые, но речь уже идет о лагерях, потому что для такого количества уже лагеря придется создавать. Уже не вмещаются, как задержанных или арестованных их содержать не удается. Сотни (пленных. – Ред.)", – сказал Арестович.

Вчера он также призвал к гуманному обращению с пленными, потому что украинская армия – европейская.

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Марк Сировой

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