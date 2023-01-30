Российские подрядчики отказываются строить фортификации для оккупантов в Украине – ЦНС
30.01.2023, 17:06
Российская линия обороны (Иллюстративное фото с ресурса оккупантов)
Российские строительные компании-подрядчики армии страны-агрессора отказываются работать на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).
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Как отмечается, российская компания "Стройком" отказалась отправлять работников на временно оккупированные территории Луганской области из-за неспособности армии России обеспечить безопасность работников подрядчика.
"При этом не только на передовой, но и в тылу, ведь местные не принимают "гастролеров" из России", – добавили в ЦНС.
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