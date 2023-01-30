Российские подрядчики отказываются строить фортификации для оккупантов в Украине – ЦНС

Российские строительные компании-подрядчики армии страны-агрессора отказываются работать на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, российская компания "Стройком" отказалась отправлять работников на временно оккупированные территории Луганской области из-за неспособности армии России обеспечить безопасность работников подрядчика.

"При этом не только на передовой, но и в тылу, ведь местные не принимают "гастролеров" из России", – добавили в ЦНС.

Читайте также: Заключенный из ЧВК Вагнера бежал с фронта, чтобы вернуться в тюрьму – NYT

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.