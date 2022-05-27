UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российские пропагандистские нарративы о войне воспринимают не более 10% украинцев – КМИС

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 12:58
Российские пропагандистские нарративы о войне воспринимают не более 10% украинцев – КМИС - Фото
Результаты ракетного удара по Краматорску в ночь с 24 на 25 мая (Фото - Facebook Александра Гончаренко)

Пропаганду России о ее войне против Украины воспринимают не более 10% украинцев. На это указывают результаты очередного опроса КМИС

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

КМИС выделил для опроса восемь пар тезисов, которые описывают разные аспекты войны России против Украины. В каждой паре одно из утверждений соответствовало утверждениям пропаганды РФ, второе – проукраинской позиции. Каждый респондент должен был выбрать одно из двух утверждений и то, насколько он с ним согласен. 

Результаты показали, что по большинству пунктов не менее 85% опрошенных разделяют проукраинскую позицию, варианты в пользу российской пропаганды выбрали не более 8-9%.

Исключение – ответы о желании большинства жителей Донбасса остаться в Украине (73%) или стать частью России (17%), затруднились ответить 10%.  

Согласно таблице результатов, не менее 93% участников опроса считают, что в Украине нет притеснений русскоговорящего населения. В комментарии КМИС говорится, что так считают 85% опрошенных этнических россиян и 90% русскоязычных жителей Украины.

Российские пропагандистские нарративы о войне воспринимают не более 10% украинцев – КМИС

В среднем 9 из 10 участников опроса уверены, что утверждения о "нацистах" в украинской власти – выдумка, что войска РФ намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру и мирное население, что в разрушении инфраструктуры и жертвах среди гражданских в первую очередь виновата армия России.

Распределение мнений опрошенных по регионам Украины также показывает полное преобладание проукраинской позиции.

Индекс восприятия войны России против Украины по регионам – КМИС

КМИС отмечает, что среди жителей временно оккупированных территорий 81% придерживаются преимущественно или полностью проукраинских позиций, а позиции России разделяют около 9%. При этом практически все респонденты, выехавшие с оккупированных территорий, придерживаются проукраинских взглядов.

Опрос проводился по телефону с 19 по 24 мая по случайной выборке через компьютер среди 2009 совершеннолетних граждан из всех регионов, кроме временно оккупированного Крыма и бывшей территории ОРДЛО. Погрешность результатов – в рамках 2,4%, причем из-за выраженного соотношения результатов за и против, поправкой на условия военного времени можно пренебречь.

Опрос был проведен по собственной инициативе КМИС. 

  • 26 мая был опубликован соцопрос КМИС, который показал, что 92% украинцев плохо относятся к России, на временно оккупированных после 24 февраля территориях лишь 6% позитивно относятся к РФ. 
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война России против Украины пропаганда россии социологический опрос опрос кмис
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 