Российские пропагандистские нарративы о войне воспринимают не более 10% украинцев – КМИС

Пропаганду России о ее войне против Украины воспринимают не более 10% украинцев. На это указывают результаты очередного опроса КМИС.

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КМИС выделил для опроса восемь пар тезисов, которые описывают разные аспекты войны России против Украины. В каждой паре одно из утверждений соответствовало утверждениям пропаганды РФ, второе – проукраинской позиции. Каждый респондент должен был выбрать одно из двух утверждений и то, насколько он с ним согласен.

Результаты показали, что по большинству пунктов не менее 85% опрошенных разделяют проукраинскую позицию, варианты в пользу российской пропаганды выбрали не более 8-9%.

Исключение – ответы о желании большинства жителей Донбасса остаться в Украине (73%) или стать частью России (17%), затруднились ответить 10%.

Согласно таблице результатов, не менее 93% участников опроса считают, что в Украине нет притеснений русскоговорящего населения. В комментарии КМИС говорится, что так считают 85% опрошенных этнических россиян и 90% русскоязычных жителей Украины.

В среднем 9 из 10 участников опроса уверены, что утверждения о "нацистах" в украинской власти – выдумка, что войска РФ намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру и мирное население, что в разрушении инфраструктуры и жертвах среди гражданских в первую очередь виновата армия России.

Распределение мнений опрошенных по регионам Украины также показывает полное преобладание проукраинской позиции.

КМИС отмечает, что среди жителей временно оккупированных территорий 81% придерживаются преимущественно или полностью проукраинских позиций, а позиции России разделяют около 9%. При этом практически все респонденты, выехавшие с оккупированных территорий, придерживаются проукраинских взглядов.

Опрос проводился по телефону с 19 по 24 мая по случайной выборке через компьютер среди 2009 совершеннолетних граждан из всех регионов, кроме временно оккупированного Крыма и бывшей территории ОРДЛО. Погрешность результатов – в рамках 2,4%, причем из-за выраженного соотношения результатов за и против, поправкой на условия военного времени можно пренебречь.

Опрос был проведен по собственной инициативе КМИС.

26 мая был опубликован соцопрос КМИС, который показал, что 92% украинцев плохо относятся к России, на временно оккупированных после 24 февраля территориях лишь 6% позитивно относятся к РФ.

Сергей Бережной

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