92% украинцев плохо относятся к России – опрос КМИС

92% украинцев плохо относятся к России, на временно оккупированных после 24 февраля территориях лишь 6% позитивно относятся к РФ. Об этом говорится в результатах соцопроса КМИС.

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Отмечается, что 92% украинцев плохо относятся к России. Хорошо – лишь 2%, хотя еще в начале февраля таких было 34%. Около 80% тех, кто относился к РФ хорошо, теперь относятся к ней плохо.

Плохое отношение к РФ на практически одинаково высоком уровне наблюдается во всех макрорегионах Украины. На временно оккупированных после 24 февраля территориях – 82% плохо относятся РФ, лишь 6% хорошо.

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Чаще всего война РФ против Украины вызывает у украинцев такие группы эмоций: 1) гнев, возмущение, ненависть, отвращение (57%), 2) гордость за Украину и армию (52%), 3) тревогу, страх, ужас (38%).

Опрос проводился по телефону с 13 по 18 мая среди 2000 совершеннолетних украинцев со всей страны, кроме временно оккупированного Крыма и ОРДЛО. Погрешность – до 2,4%.

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Марк Сировой

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