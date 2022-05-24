Украинцы не готовы ни к каким территориальным уступкам ради достижения мира – опрос КМИС

Абсолютное большинство украинцев (82%) выступают против любых территориальных уступок со стороны Украины ради скорейшего окончания войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного в середине мая.

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Респондентам задали вопрос о готовности к территориальным уступкам для достижения мира.

82% опрошенных считают, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от любых своих территорий, даже если из-за этого война будет длиться дольше и будут угрозы сохранения независимости.

Лишь 10% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

По данным социологов, даже на востоке, где продолжаются интенсивные бои, 68% выступают против уступок (готовы на уступки – только 19%).

На юге – 83% против уступок (готовы – только 9%).

Среди проживающих на оккупированных территориях респондентов 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки – 18%).

Социологи напомнили, что недавно в New York Times вышла редакционная статья с "призывом" к территориальным уступкам со стороны Украины. В КМИС утверждают, что за несколько месяцев до полномасштабного вторжения социологи общались с представителями западных СМИ: "Мы можем отметить, что часто наблюдалось достаточно глубокое непонимание реалий Украины и украинцев, даже несмотря на ряд надежных результатов социологических опросов (что дальше продолжилось в форме "Киев падет за три дня" и других подобных "экспертных" рассуждений западными "специалистами")".

Опрос проводился по телефону с 13 по 18 мая 2022 года среди 2000 украинцев от 18 лет (по всей стране, кроме временно оккупированных территорий), которые на 24 февраля проживали в Украине на свободной территории. Опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля. Погрешность – менее 2,4%.

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Оксана Житнюк

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