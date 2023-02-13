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Российские СМИ распространяют фейк о строительстве шоссе для переброски сил НАТО в Одессу

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 10:20
Российские СМИ распространяют фейк о строительстве шоссе для переброски сил НАТО в Одессу - Фото
Фото: depositphotos.com

Российские пропагандистские СМИ распространяют фейк о том, что Молдова и Румыния срочно строят трассу в Одессу якобы для того, чтобы перебросить силы НАТО в Украину. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

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В своих новостях пропагандисты ссылаются на заявление министра транспорта и инфраструктуры Румынии Сорина Гриндяну. Как отметили журналисты фактчекингового проекта StopFake, он действительно сообщил, что обе страны рассматривают возможность продолжения строительства румынно-молдавской трассы до украинской Одессы. Но никаких заявлений о том, что трасса необходима для "переброски сил НАТО в Украину" или о том, что дорога строится в рамках военной помощи Украине, министр не делал.

На самом деле, это шоссе – совместный проект Румынии и Молдовы по соединению двух стран скоростным автобаном Unirii (A8). Впервые о необходимости его строительства заговорили еще в 2009 году – задолго до военной агрессии против Украины, отмечает Центр стратегических коммуникаций.

В настоящее время строительство не началось – проекты по строительству разных участков этой дороги еще проходят многочисленные процедуры утверждения.

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Вадим Ребрина
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нато фейк Румыния Молдова трасса
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