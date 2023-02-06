Подоляк о Стамбуле в марте-2022: Это фейк, никаких соглашений с Россией по НАТО не было
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал фейком то, что в марте 2022 года на переговорах в Стамбуле между Украиной и РФ якобы "уже существовала договоренность, по которой обе стороны согласились", что россияне уйдут на рубежи, какие были до полномасштабного вторжения, а Банковая взамен откажется от будущего членства страны в НАТО. Об этом он сказал в интервью Bild.
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"Это большой обман, никаких договоренностей не было", – сказал Подоляк.
По его словам, Украина предлагала в Стамбуле России "вывести войска, а затем сесть за стол переговоров и договориться по всем спорным вопросам".
"Одно из наших предложений заключалось в том, что нам нужны гарантии безопасности. Четкие и понятные, которые гарантируют, что никто не вторгается на нашу территорию. Это могут быть индивидуальные соглашения с другими странами или некое объединение. Но в марте 2022 года договоренности с Россией не было", – заверил он.
Подоляк добавил, что президент Владимир Зеленский предложил РФ отвести войска на позиции 23 февраля – "а после этого мы сядем за стол и обсудим острые вопросы для Украины и России".
- Что писали в "Мнениях" о переговорах в Стамбуле: "Главное – случайно не получить на выходе Будапешт 2.0".
- 30 сентября 2022 года российский диктатор Путин "объявил аннексию" еще части территории Украины, оккупированной войсками РФ.
- В ответ Украина полностью исключила возможность переговоров с РФ, пока Путин у власти, и подала заявку на вступление в НАТО.
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