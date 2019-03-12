Российские спецслужбы готовятся к кибератакам на выборах - ИС

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Российские спецслужбы готовятся к проведению серии кибератак, нацеленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Украине во время президентской кампании и накануне парламентских выборов. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

"По нашим данным, для реализации указанных планов под общим руководством Генерального штаба ВС РФ, департаментом киберзащиты ВС РФ совместно с ведущими научными учреждениями России разработано специальное программное обеспечение (вирусы нейтрализации и проникновения, изменения формата), которое планируется использовать в киберпространстве Украины", - отмечается в сообщении.

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По данным ИС, данное программное обеспечение имеет сугубо "хакерский" характер, а их отдельные компоненты были приобретены ВС РФ в декабре 2018 года при посредничестве московского офиса Лаборатории Касперского.

"Согласно разработанной стратегии, на первом этапе, используя специальные "хакерские программы", российская сторона будет стремиться "корректировать" процесс подведения результатов президентской кампании в Украине, синхронизируя с массированной информационно-пропагандисткой кампанией по формированию общественного мнения как в Украине, так и на международной арене", - подчеркивается в сообщении.

Цель кибератак страны-агрессора РФ - заявить о "фальсификации результатов" и "нелегитимности" проведенных выборов".

6 марта 2019 года сообщалось, что сотрудники СБУ предотвратили попытки спецслужб РФ организовать хакерские атаки на государственные учреждения, которые задействованы в подготовке и проведении выборов президента.