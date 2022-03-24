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Российские террористы обстреляли очередь в Харькове: есть погибшие и раненые

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 15:43
Российские террористы обстреляли очередь в Харькове: есть погибшие и раненые - Фото
Иллюстративное фото: ХОГА

Российские оккупанты обстреляли пункт Новой почты, возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь: погибли несколько человек, в три раза больше раненых. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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По его словам, трагедия произошла в районе улицы Академика Павлова (Московский район), где захватчики "из оружия дальнего действия" обстреляли место раздачи гуманитарной помощи.

По предварительным данным, пишет Синегубов, погибли шесть человек, 15 ранены. Число жертв устанавливается.

Евгений Пилипенко
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