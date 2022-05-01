Российские тролли в соцсетях ополчились против британских политиков

Россия использует фабрику троллей для распространения дезинформации о войне в Украине в социальных сетях и против политиков в нескольких стран, в том числе в Великобритании и Южной Африке. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на британский МИД.

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Как отмечается, кампания Кремля по дезинформации была разработана для манипулирования международным общественным мнением о вторжении России в Украину, усиления его поддержки и вербовки новых сочувствующих.

Британский МИД заявил, что исследование выявило, как Кремль "распространял ложь в социальных сетях и в разделах комментариев". Министерство не назвало имена исследователей в целях их безопасности.

По данным британского МИД, фабрика троллей использовала Telegram для вербовки и координации новых сторонников, которые затем нацеливались на профили критиков Кремля в социальных сетях, рассылая им комментарии в пользу российского диктатора Путина и его войны.

Среди целей троллей – высокопоставленные британские министры и другие мировые лидеры.

Следы операции были обнаружены в восьми социальных сетях, включая Telegram, Twitter, Facebook и TikTok.

"Мы не можем позволить Кремлю и его теневым фабрикам троллей вторгаться в наше интернет-пространство со своей ложью о незаконной войне Путина, – заявила министр иностранных дел Лиз Трасс. – Правительство Великобритании предупредило международных партнеров и будет продолжать тесно сотрудничать с союзниками и медиа-платформами, чтобы нейтрализовать российские информационные операции".

По данным исследования, фабрика троллей базируется в Санкт-Петербурге и называется Cyber Front Z. Тролли получают за свою работу около 500 фунтов стерлингов (около $630) в месяц.

Как сообщается, штаб-квартира фабрики троллей находится в арендованных помещениях на петербургском машиностроительном заводе Арсенал, который производит военное оборудование технику.

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Наталия Медведева

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