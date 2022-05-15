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Российские войска использовали специальную шрапнель против гражданского населения – CNN

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 14:52
Российские войска использовали специальную шрапнель против гражданского населения – CNN - Фото
Флешетта с российского снаряда (Фото - Facebook Людмила Денисова)

Россияне использовали для обстрелов городов Киевской области артиллерийские снаряды с металлической шрапнелью в форме стрелок – флешеттами. Использование таких снарядов в густонаселенных районах является нарушением гуманитарного правапишет CNN.

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Флешетты были изобретены во время Первой мировой войны для массового поражения живой силы противника. Металлические дротики, которым наполнен снаряд, после взрыва разлетаются на большое расстояние – до 300 метров – и даже на излете могут быть смертельно опасны.

CNN приводит свидетельства жителей Ирпеня и Андреевки, которые до сих пор находят такие боеприпасы. 

Об использовании оккупантами флешетт против населенных пунктов еще 25 апреля писала омбудсмен Людмила Денисова, которая указывала на их применение не только в Ирпене, но и в Буче. Денисова также обращала внимание международных организаций на то, что применение таких боеприпасов является нарушением международного гуманитарного права.  

По сообщению судмедэкспертов, свидетельства которых приводила The Guardian, флешетты находили в головах и грудных клетках погибших мирных жителей Бучи и Ирпеня.

  • 6 мая международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что военные РФ совершили ряд военных преступлений в Киевской области и должны предстать за это перед судом. 
Сергей Бережной
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гуманитарное право Людмила Денисова боеприпасы
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