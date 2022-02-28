Российские войска накрыли села Черниговской области "градами", разрушены дома – фото



Войска РФ обстреляли Черниговскую область из установок Град, разрушены дома местных жителей. Об этом сообщает telegram-канал ГСЧС.

"Они выжигают наши города и села", – пишет спасательная служба.

Больше всего пострадали села Киенка и Павловка в нескольких километрах от Чернигова. "Подразделения ГСЧС работают за пределами своих возможностей. Мы уверены, что победим", – говорится в сообщении.

Местные жители сообщают о значительных разрушениях десятков домов, пишет местное издание Час Чернігівський. Некоторые дома полностью уничтожены. Под завалами могут быть люди. Служба ГСЧС несколько раз была вынуждена прерывать спасательные работы из-за новых обстрелов. Есть сообщения о погибших и раненых.

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Валерия Кондратова

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