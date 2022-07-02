Российские войска продолжают попытки окружить Лисичанск – ISW

Российские войска продолжали попытки окружить Лисичанск. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 1 июля.

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Как отмечается, оккупанты продолжали вести наступательные операции в населенных пунктах южнее и юго-западнее Лисичанска, стремясь окружить город и перерезать пути тылового обеспечения украинских войск.

Россияне продолжают штурмовать Лисичанский НПЗ и закрепили позиции в северо-западной и юго-восточной частях завода.

Минобороны РФ заявило, что российские войска захватили Лисичанский желатиновый завод, но украинские официальные лица опровергли это заявление – ВСУ отразили атаку россиян на завод.

Российские войска атаковали Тополевку, северную часть Волчеяровки и Малорязанцево, а также блокируют украинские коммуникации вдоль дороги Тополевка-Лисичанск.

Как отмечается, россияне вели артиллерийский огонь и наносили авиаудары по трассе Т1302 Бахмут-Лисичанск, но по состоянию на 1 июля полностью дорогу не перекрыли.

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Наталия Медведева

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