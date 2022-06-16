Российские войска пытаются усилить свое присутствие в Черном море – ISW

Российские войска пытаются усилить свое присутствие в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 15 июня.

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Как отмечается, на спутниковых снимках от 14 июня видно увеличение укреплений и военной техники на Змеином острове.

Оккупанты в Херсоне заявили, что Херсонский морской торговый порт возобновил работу и приступит к перевозке грузов.

Эксперты прогнозируют: "В то время как украинские войска по-прежнему контролируют критически важный участок береговой линии Очакова в Николаевской области и, возможно, могут блокировать российские суда, российские войска, вероятно, намерены усилить контроль над доступом к портам в Черном море под защитой укрепленного военно-морского присутствия на острове Змеиный".

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Наталия Медведева

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