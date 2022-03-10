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Российские войска убили больше гражданских, чем военных – Резников

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 22:24
Российские войска убили больше гражданских, чем военных – Резников - Фото
Алексей Резников (фото – Минобороны)

С начала вторжения в Украину российские войска убили больше мирного населения, чем военных. Об этом заявил в Facebook министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, войска РФ после сокрушительных потерь начали террористическую войну, ведут себя как преступники и трусы – убивают, захватывают в заложники мирных граждан, женщин и детей.

"На 10 марта, российские интервенты убили больше гражданских украинцев, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине, а по всему миру", – заявил Резников.

По данным ООН, на 24:00 9 марта, в Украине погибли 549 гражданских, 947 раненых. При этом в ООН считают, что реальное число жертв значительно выше.

Резников же добавил, что Кремль бомбит школы, больниц и роддомы.

"Москва никого не защищает. Она уничтожает. Они не способны воевать с нашей армией, гвардией, терробороной. Поэтому атакуют самых незащищенных. Мы отомстим за каждого украинца", – написал министр.

Резников добавил, что каждый российский террорист ответит за преступления против человечности. По его словам, у украинской стороны есть списки всех участников вторжения и пособников, их передадут в соответствующие институции.

Марк Сировой
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Алексей Резников война погибшие жертвы мирное население гражданские войска россии
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