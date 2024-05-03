Российские войска зашли на базу американских военных в Нигере – Reuters

Агентство отметило, что министр обороны США заявил, что "не видит проблем с точки зрения защиты американских сил"

Митинг против военного присутствия США в Нигере, 21 апреля. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В Нигере российские военнослужащие вошли на территорию авиабазы, на которой размещаются американские войска – этому предшествовало решение хунты выслать американские силы. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на чиновника США в сфере обороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам неназванного собеседника, российские силы не смешивались с американскими, а использовали отдельный ангар на авиабазе 101, которая расположена рядом с международным аэропортом Диори Хамани в Ниамее, столице Нигера.

Собеседник агентства заявил, что власти Нигера сообщили администрации президента Джо Байдена, что прибудут около 60 российских военнослужащих, но он не смог проверить это количество.

Агентство отметило, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что "не видит проблемы с точки зрения защиты американских сил" и отметил, что россияне не имеют доступа к войскам или оборудованию.

Отмечается, что ранее военные офицеры, которые руководят западноафриканской страной, приказали США вывести почти 1000 военнослужащих. До переворота 2023 года государство было ключевым партнером в борьбе Вашингтона с повстанцами.

Агентство отметило, что этому требованию предшествовала мартовская встреча в Ниамее, на которой высокопоставленные чиновники США выразили обеспокоенность по поводу приезда российских сил и сообщений о том, что Иран ищет сырье в стране, в частности уран.

Как пишет издание, действия российских войск на авиабазе вызывают вопросы о судьбе американских учреждений в стране после отзыва военного контингента.

Читайте также: Переворот в Нигере. Как Россия строит африканский пояс хаоса для войны с Западом