Російські війська зайшли на базу американських військових у Нігері – Reuters

Агентство зазначило, що міністр оборони США заявив, що "не бачить проблеми з погляду захисту американських сил"

Мітинг проти військової присутності США в Нігері, 21 квітня. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

У Нігері російські військовослужбовці увійшли на територію авіабази, на якій розміщуються американські війська – цьому передувало рішення хунти вислати американські сили. Про це повідомило Reuters із посиланням на високопосадовця США у сфері оборони.

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За словами неназваного співрозмовника, російські сили не змішувалися з американськими, а використовували окремий ангар на авіабазі 101, що розташована поруч з міжнародним аеропортом Діорі Хамані в Ніамеї, столиці Нігеру.

Співрозмовник агентства заявив, що влада Нігеру повідомила адміністрації президента Джо Байдена, що прибудуть близько 60 російських військовослужбовців, але він не зміг перевірити цю кількість.

Агентство зазначило, що міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що "не бачить проблеми з погляду захисту американських сил" і зазначив, що росіяни не мають доступу до військ чи обладнання.

Зазначається, що раніше військові офіцери, які керують західноафриканською країною, наказали США вивести майже 1000 військовослужбовців. До перевороту 2023 року держава була ключовим партнером у боротьбі Вашингтона з повстанцями.

Агентство зазначило, що цій вимозі передувала березнева зустріч в Ніамеї, на якій високопосадовці США висловили занепокоєння щодо приїзду російських сил і повідомлень про те, що Іран шукає сировину в країні, зокрема уран.

Як пише видання, дії російських військ на авіабазі викликають питання щодо долі американських установ у країні після відкликання військового контингенту.

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