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22.04.2019, 19:38

Российский бизнесмен предложил Зеленскому свои услуги

Российский бизнесмен предложил Зеленскому свои услуги - Фото
Евгений Чичваркин (фото - Facebook Чичваркина)

Евгений Чичваркин считает, что Зеленский станет "национальным героем или очередным жуликом"

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Российский бизнесмен Евгений Чичваркин предложил кандидату в президенты Владимиру Зеленскому свои услуги. Об этом он написал в своем Facebook.

Россиянин поздравил украинцев "с торжеством демократии".

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"Как у любого очень популярного политика, у Зеленского будет год-полтора, когда он может провести радикальные реформы. Они могут быть непопулярны или очень необычны для любого постсовка, но другой дороги к процветанию нет", - написал Чичваркин.

Он выразил сожаление, что не увидел у Зеленского "четкой программы и даже в риторике не было акцентов на дерегулирование, экономические свободы, свободное перемещение капиталов, снятие запретов на часть профессий, тотальную приватизацию".

"Окно возможностей очень узкое и короткое, из него можно выйти национальным героем или очередным жуликом. Ожидания очень велики и облом не простят", - считает бизнесмен.

"Проводя аналогии с Грузией, свой “Саакашвили” уже есть, и очень нужен свой "Бендукидзе", который будет циферки считать и напалмом уничтожать старое, мешающее жить и работать, законодательство. Со 137 до 11 места в индексе ведения бизнеса 2004-2007, и как следствие, четырехкратный рост ВВП за 10 лет (несмотря на войну с РФ и эк блокаду). Владимир Зеленский, вы можете сделать еще больше, если у вас на то будет воля. Нам, нормальным россиянам, это тоже очень важно. Да и ненормальным тоже, они просто одурачены и не понимают. Буду нужен, звоните/пишите. 3 часа до Жулян. Поздравляю еще раз и по-белому завидую", - написал Чичваркин в 14:34.

Евгений Чичваркин - российский предприниматель, сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи Евросеть. С конца 2008 года проживает в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом.

Согласно данным ЦИК после обработки 88,81% электронных протоколов, Зеленский набрал 73.22% голосов избирателей, Петр Порошенко – 24,46.

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Теги: бизнес, Зеленский, чичваркин
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