Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 атаковал Украину на востоке и был сбит

6 апреля российский истребитель-бомбардировщик Су-34 атаковал Украину на восточном направлении и был сбит. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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За сутки зенитные ракетные войска ВСУ уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, БпЛА и самолет российских оккупантов.

Уничтоженный самолет – предварительно, истребитель-бомбардировщик Су-34. Он был сбит во время авианалета оккупантов на восточном направлении.

Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации ВС ВСУ под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам.

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Наталия Медведева

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