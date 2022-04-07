Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 атаковал Украину на востоке и был сбит
07.04.2022, 01:16
Уничтоженный самолет российских оккупантов (Иллюстративное фото: ВС ВСУ)
6 апреля российский истребитель-бомбардировщик Су-34 атаковал Украину на восточном направлении и был сбит. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
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За сутки зенитные ракетные войска ВСУ уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, БпЛА и самолет российских оккупантов.
Уничтоженный самолет – предварительно, истребитель-бомбардировщик Су-34. Он был сбит во время авианалета оккупантов на восточном направлении.
Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации ВС ВСУ под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам.
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