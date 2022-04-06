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Силы ООС лишили россиян шести танков и двух самолетов: за день отбито девять атак врага

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06.04.2022, 22:15
Силы ООС лишили россиян шести танков и двух самолетов: за день отбито девять атак врага - Фото
Фото - Генштаб

Сегодня, 6 апреля, украинские военнослужащие на Донбассе отбили девять атак российских оккупантов, уничтожили два самолета и шесть танков. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

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Так, военнослужащие в зоне проведения ООС 6 апреля нанесли новые потери противнику: уничтожили шесть танков, пять единиц бронированной и шесть единиц автомобильной техники, а также четыре артиллерийские системы противника.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага", – добавили в штабе ООС.

  • Сегодня Генштаб сообщил, что в результате наступательных действий ВСУ российские оккупанты потеряли контроль над населенным пунктом Осокоровка в Херсонской области. 
  • Группировка "Восток" сегодня уничтожила 60 оккупантов, три танка, БМП и самолет.

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Оксана Житнюк
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оос война Донбасс самолет
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