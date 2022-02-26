Российский омоновец ехал захватывать Украину, а теперь говорит "это не наша война": видео

СБУ опубликовала видео с обращением к российским военным пленного омоновца, который ехал "захватывать Украину". Теперь он призывает прекратить обстрелы украинских городов.

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Пленный назвался Евгением Спиридоновым из Новокузнецка, капитаном полиции, сотрудником ОМОНа.

По его словам, сотрудников полиции собрали на учения, затем забрали телефоны и отправили в Беларусь, тоже якобы на учения.

24 февраля, по словам россиянина, в 5 утра со стороны Беларуси территорию Украины обстреляли из артиллерии. После этого российских полицейских перебросили в нашу страну. По словам пленного, проезжая украинский КПВВ на границе, он видел убитых беларускими военными сотрудников ГПСУ.

"Нам поставили задачу – зайти на улицы Киева и оказать помощь вооруженным силам РФ в захвате территории Украины", – сказал пленный. Однако на подъезде к Киеву всю российскую колонну уничтожили украинские военные.

"Призываю Вооруженные силы РФ, Росгвардию, ребята, хватит бомбить Киев, хватит бомбить Украину. Здесь очень много раненых, пожалейте хотя бы их... Это не наша война. Матеря, жены, забирайте своих мужчин", – сказал пленный россиянин.

Вадим Ребрина

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