UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российский омоновец ехал захватывать Украину, а теперь говорит "это не наша война": видео

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 19:38
Российский омоновец ехал захватывать Украину, а теперь говорит
Снимок экрана 2022-02-26 в 19.31.19

СБУ опубликовала видео с обращением к российским военным пленного омоновца, который ехал "захватывать Украину". Теперь он призывает прекратить обстрелы украинских городов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пленный назвался Евгением Спиридоновым из Новокузнецка, капитаном полиции, сотрудником ОМОНа.

По его словам, сотрудников полиции собрали на учения, затем забрали телефоны и отправили в Беларусь, тоже якобы на учения.

24 февраля, по словам россиянина, в 5 утра со стороны Беларуси территорию Украины обстреляли из артиллерии. После этого российских полицейских перебросили в нашу страну. По словам пленного, проезжая украинский КПВВ на границе, он видел убитых беларускими военными сотрудников ГПСУ.

"Нам поставили задачу – зайти на улицы Киева и оказать помощь вооруженным силам РФ в захвате территории Украины", – сказал пленный. Однако на подъезде к Киеву всю российскую колонну уничтожили украинские военные.

"Призываю Вооруженные силы РФ, Росгвардию, ребята, хватит бомбить Киев, хватит бомбить Украину. Здесь очень много раненых, пожалейте хотя бы их... Это не наша война. Матеря, жены, забирайте своих мужчин", – сказал пленный россиянин.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война сбу ОМОН
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 