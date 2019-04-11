Российский парусник не пустили в Эстонию из-за курсантов из Крыма

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Эстония запретила вход в свои территориальные воды российскому паруснику "Седов", поскольку на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, расположенного в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщили в МИД Эстонии, передает местное агентство ERR.

"Эстония не признает незаконную аннексию Крыма и, по нашей оценке, выдача разрешения учебному судну противоречила бы политике непризнания аннексии Крыма", - заявили в эстонском ведомстве.

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Посольство России в Таллинне назвало этот запрет "недружественным актом".

Заход "Седова" в эстонские воды был запланирован на 13-14 апреля - за несколько дней до визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву.