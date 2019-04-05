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05.04.2019, 10:25

Президент Эстонии едет к Путину: о чем будут говорить

Президент Эстонии едет к Путину: о чем будут говорить - Фото
Керсти Кальюлайд (фото - EPA)

Глава Эстонии во время визита в Москву поговорит с президентом РФ об Украине

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что во время визита в Москву хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным об Украине и Грузии. Об этом сообщает ERR.

Кальюлайд отметила, что намерена поговорить с Путиным ""о конфликтных вопросах, касающихся Украины и Грузии, а также обсудить развитие двусторонних отношений".

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"Мы всегда говорим об Украине, говорим о Грузии. Мы попытаемся понять, какие могут быть пути решения для выполнения минских соглашений. Обсудим двусторонние отношения, так как не стоит забывать, что в Эстонии и России все-таки есть двусторонние отношения. У нас есть приграничное сотрудничество, у нас культурное сотрудничество", - отметила президент.

Президент Эстонии добавила, что впереди следующий бюджетный период Евросоюза.

"В котором, я надеюсь, будет продолжена совместная эстонско-российская программа ЕС. …Есть темы для разговоров", - сказала Кальюлайд.

По ее словам, сама встреча является сигналом.

"Посмотрите, эстонские дипломаты и политики много говорят в мире о России, но на самом деле сложно понять, почему при этом они не разговаривают с Россией. Зная, что у нас достаточно мало точек соприкосновения, само по себе важно провести эту встречу", - отметила она.

28 апреля сообщалось, что Кальюлайд в апреле этого года посетит Москву с рабочим визитом впервые за восемь лет.

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Теги: Украина, владимир путин, Керсти Кальюлайд
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