Президент Эстонии впервые за восемь лет посетит Россию

Керсти Кальюлайд (фото - EPA)

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в апреле этого года посетит Москву с рабочим визитом. Об этом сообщает Европейская правда.

В Москве президент откроет отреставрированное историческое здание посольства Эстонии.

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По информации ERR, о визите президента в Москву проинформирован и МИД России, но на сегодняшний день договоренностей о двусторонних встречах нет.

Посольство Эстонии в Москве расположено в историческом центре города, в непосредственной близости от Кремля.

Последний раз президент Эстонии посещал Россию восемь лет назад - в 2011 году на повторном освящении церкви Яани в Санкт-Петербурге побывал Тоомас Хендрик Ильвес.

Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество признать войной в Европе захват Россией украинских кораблей в Азовском море.

16 марта 2019 года МИД Эстонии заявил, что Россия использовала период оккупации Крыма для усиления своего военного присутствия на полуострове, и он стал плацдармом для российских вооруженных сил.