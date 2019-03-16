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16.03.2019, 12:46

МИД Эстонии: Крым стал плацдармом для российских военных

МИД Эстонии: Крым стал плацдармом для российских военных - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Эстония, в связи с пятой годовщиной оккупации, осудила действия России в Крыму, в том числе, "фарс на украинский земле, который объявили референдумом"

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Россия использовала период оккупации Крыма для усиления своего военного присутствия на полуострове, и он стал плацдармом для российских вооруженных сил. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Эстонии, опубликованном пресс-службой ведомства в связи с пятой годовщиной захвата Крыма РФ.

"Пять лет назад Российская Федерация организовала фарс на украинской земле, который был объявлен референдумом. Два дня спустя, 18 марта, Крым был незаконно аннексирован Россией", - говорится также в заявлении.

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Подчеркивается, что РФ использует Крым для контроля над всем Черноморским регионом и для влияния на еще больший регион.

Эстония выразила осуждение вербовки местных жителей Крыма в армию, принудительного принятия российского гражданства, захват имущества, ограничение свободы слова и вероисповедания.

Ранее сегодня в МИД Британии и Турции также заявили о поддержке Украины в связи с агрессией РФ.

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Теги: Крым, аннексия, эстония
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