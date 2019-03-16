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16.03.2019, 10:50

Турция не признает аннексию Крыма - заявление

Турция не признает аннексию Крыма - заявление - Фото
Фото: Pixabay

В этот день пять лет назад Россия организовала незаконный "референдум", следствием которого стала аннексия Крыма, напоминает МИД Турции

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Турция не признает аннексию Крыма Россией и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции, приуроченном к пятой годовщине аннексии, сообщает Анадолу.

"В этот день пять лет назад Россия организовала незаконный "референдум", следствием которого стала аннексия Крымского полуострова... Анкара не признает аннексию Крыма и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины", - подчеркивает МИД.

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Турция также продолжит уделять особое внимание положению крымских татар. "Крымские татары должны жить на своей исторической родине в мире и безопасности, чтобы сохранить свои исторические корни", - говорится в заявлении.

Ранее британский МИД опубликовал заявление министра Джереми Ханта, в котором говорится, что Соединенное Королевство поддерживает Украину в связи с нападением РФ на украинские корабли в Керченском проливе и остальными проявлениями российской агрессии, а также связанные с этим санкции.

Вчера США объявили о расширении санкций против России. Вслед за ними о новых санкциях объявила Канада, причем в список попали глава Роснефти Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, а также компании МИГ, Сухой и Туполев.

Кроме того, Евросоюз ввел санкции против восьми граждан России, причастных к захвату и аресту украинских моряков в Черном море.

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Теги: война, Крым, Турция
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