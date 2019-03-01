Российский правозащитник бежал в Украину

Фото: radiosvoboda.org

Обвиненный в призывах к терроризму житель Омска Виктор Корб покинул Россию и переехал в Украину. Об этом он сообщает Радио Свобода.

По словам Корба, в России он преследуется по делу о публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

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Уголовное дело против Корба было возбуждено 18 мая 2018 года. Его обвинили в пропаганде терроризма из-за публикации последнего слова блогера Бориса Стомахина, ранее осужденного на 7 лет лишения свободы за призывы к терроризму.

Правозащитник заявил, что никогда не выражал поддержки терроризму и не давал никакой своей оценки по этому поводу. В квартире Корба состоялся десятичасовой обыск. У правозащитника и его семьи изъяли всю технику, в том числе мобильные телефоны.

Корб рассказал, что, принимая решение о переезде, он нарушил подписку о невыезде. Он утверждает, что возвращение в Россию составляет для него опасность. Сейчас правозащитник живет в Киеве, где намерен оформить вид на жительство. Корб заявил, что не намерен просить политического убежища в Украине.

В сентябре 2018 года 25-летний житель Москвы обратился к украинским правоохранителям с заявлением о предоставлении ему статуса беженца. По его словам, в России его преследуют представители спецслужб за политические и религиозные убеждения.