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Российское командование пытается активизировать работу ДРГ в Украине: ищет украиноязычных

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 16:02
Российское командование пытается активизировать работу ДРГ в Украине: ищет украиноязычных - Фото
Александр Мотузяник (скриншот)

Российские оккупанты пытаются активизировать диверсионную работу в Украине. Для ДРГ ищут наемников, отдавая предпочтения украиноязычным. Об этом во время брифинга 3 июня сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

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По словам Мотузяника, российское командование пытается активизировать диверсионную работу на территории Украины. Для этого командование РФ набирает наемников для формирования ДРГ с их дальнейшим использованием. Предпочтение отдается преимущественно выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском языке.

Также в ходе брифинга Мотузяник сообщил, что оккупанты продолжают применять против украинцев тактику террора. В частности, в оккупированном Херсоне оккупанты ограбили "Эпицентр". При этом награбленное россияне сразу вывезли во временно оккупированный Крым.

Мотузяник отметил, что россияне продолжают наносить ракетные удары по всей территории Украины с целью разрушения гражданской и военной инфраструктуры. В течение минувших суток из акватории Черного моря российский малый ракетный корабль совершил пуски не менее шести ракет "Калибр", а российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выпустили не менее 10 ракет типа Х-22 по объектам в Киевской, Львовской и Николаевской областях.

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Оксана Житнюк
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Александр Мотузяник дрг
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