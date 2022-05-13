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Российское вторжение перешло в фазу войны на истощение – источник DW в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 21:50
Российское вторжение перешло в фазу войны на истощение – источник DW в ЕС - Фото
Флаг Евросоюза (фото: pixabay.com)

В Евросоюзе считают, что вторжение России в Украину перешло в фазу войны на истощение, поэтому блок приспособит свою поддержку Украины к этим новым реалиям. Об этом в комментарии DW заявил высокопоставленный источник в структурах ЕС.

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"Мы считаем, что сейчас действительно идет война на истощение, и этот конфликт будет продолжаться", – сказал чиновник.

Он не стал прогнозировать, сколько может продлиться война. Но отметил, что решающей на поле боя будет способность поддерживать свои усилия. Главный вопрос сейчас, по словам источника, – кто первым начнет испытывать трудности в пополнении ресурсов – Россия или Украина.

Чиновник сказал, что Евросоюз продолжит предоставление помощи Украине, исходя из этих реалий.

"ЕС приспособит свою поддержку к этому, вероятно, длительному конфликту. Сейчас приоритет для государств-членов ЕС – найти способ выполнить запросы Украины. А как вы знаете, запросы Украины сосредотачиваются на тяжелом вооружении", – сказал чиновник.

  • Сегодня верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз выделит Украине дополнительную военную помощь на 500 млн евро, в пакет войдет в том числе тяжелое оружие.
Вадим Ребрина
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