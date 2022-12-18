Российское вторжение в Украину "открыло врата ада" – архиепископ Кентерберийский
Вторжение России в Украину "открыло врата ада" и выпустило в мир "все злые силы" – от убийств и изнасилований на оккупированных территориях Украины до голода в Африке. Об этом заявил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби после поездки в Украину, пишет The Guardian.
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"Когда Россия по решению Путина начала вторжение в Украину, врата ада открылись, и вся сила зла вышла в мир", — сказал Уэлби.
Уэлби сказал, что он "поражен масштабами массовых захоронений в Буче, фотографиями того, что там делали с людьми, изнасилованиями, массовыми убийствами и пытками со стороны оккупационных российских войск".
Он подчеркнул, что последствия вторжения выплеснулись далеко за пределы Украины.
"Я был в Мозамбике за неделю до того, как поехал в Украину, там голод распространяется по всему побережью Восточной Африки", — сказал он.
Архиепископ подчеркнул, что инфляция, энергетический кризис, страдания, нехватка лекарств – "все это зло вырвалось на свободу, и пока не будет вывода войск и прекращения огня, мы не сможем добиться прогресса в примирении".
- 30 ноября Уэлби приезжал в Киев с визитом солидарности с народом и церквами Украины. Он сказал. что "народ Украины проявил необычайное мужество перед лицом незаконного, несправедливого и жестокого вторжения России".
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