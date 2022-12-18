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Российское вторжение в Украину "открыло врата ада" – архиепископ Кентерберийский

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2022, 15:39
Российское вторжение в Украину
Джастин Уэлби (Фото - скриншот из видео)

Вторжение России в Украину "открыло врата ада" и выпустило в мир "все злые силы" – от убийств и изнасилований на оккупированных территориях Украины до голода в Африке. Об этом заявил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби после поездки в Украину, пишет The Guardian.

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"Когда Россия по решению Путина начала вторжение в Украину, врата ада открылись, и вся сила зла вышла в мир", — сказал Уэлби.

Уэлби сказал, что он "поражен масштабами массовых захоронений в Буче, фотографиями того, что там делали с людьми, изнасилованиями, массовыми убийствами и пытками со стороны оккупационных российских войск".

Он подчеркнул, что последствия вторжения выплеснулись далеко за пределы Украины.

"Я был в Мозамбике за неделю до того, как поехал в Украину, там голод распространяется по всему побережью Восточной Африки", — сказал он.

Архиепископ подчеркнул, что инфляция, энергетический кризис, страдания, нехватка лекарств – "все это зло вырвалось на свободу, и пока не будет вывода войск и прекращения огня, мы не сможем добиться прогресса в примирении".

СПРАВКА. Архиепископ Кентерберийский является духовным главой Церкви Англии, традиционным главой которой является монарх Великобритании, а также духовным лидером глобального Англиканского сообщества. Джастин Уэлби - 105-й архиепископ Кентерберийский в истории, назначен главой диоцеза Кентербери в феврале 2013 года.
  • 30 ноября Уэлби приезжал в Киев с визитом солидарности с народом и церквами Украины. Он сказал. что "народ Украины проявил необычайное мужество перед лицом незаконного, несправедливого и жестокого вторжения России".
Сергій Бережний
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война Англиканская церковь Джастин Уэлби архиепископ кентерберийский
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