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В Киев приехал глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби

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30.11.2022, 19:37
В Киев приехал глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби - Фото
Джастин Уэлби в Киеве (фото – сайт Архиепископа Кентерберийского)

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби приехал в Киев с визитом солидарности с народом и церквами Украины. Об этом сообщает The Guardian.

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"Народ Украины проявил необычайное мужество перед лицом незаконного, несправедливого и жестокого вторжения России. Целью моего визита является проявление солидарности с ними, поскольку им предстоит очень трудная зима", – сказал Уэлби.

Уэлби намерен встретиться с лидерами церквей Украины, беженцами и вынужденными переселенцами. Он говорит, что с нетерпением ждет встречи с церковными лидерами и прихожанами христианских конфессий в Киеве, чтобы узнать, как Англиканская церковь "может продолжать поддерживать их в условиях продолжающихся разрушений, потерь и разрушений этой войны".

СПРАВКА. Архиепископ Кентерберийский является духовным главой Церкви Англии, традиционным главой которой является монарх Великобритании, а также духовным лидером глобального Англиканского сообщества. Джастин Уэлби - 105-й архиепископ Кентерберийский в истории, назначен главой диоцеза Кентербери в феврале 2013 года.
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церковь Англиканская церковь Церковь Англии Джастин Уэлби
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