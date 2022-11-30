В Киев приехал глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби
Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби приехал в Киев с визитом солидарности с народом и церквами Украины. Об этом сообщает The Guardian.
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"Народ Украины проявил необычайное мужество перед лицом незаконного, несправедливого и жестокого вторжения России. Целью моего визита является проявление солидарности с ними, поскольку им предстоит очень трудная зима", – сказал Уэлби.
Уэлби намерен встретиться с лидерами церквей Украины, беженцами и вынужденными переселенцами. Он говорит, что с нетерпением ждет встречи с церковными лидерами и прихожанами христианских конфессий в Киеве, чтобы узнать, как Англиканская церковь "может продолжать поддерживать их в условиях продолжающихся разрушений, потерь и разрушений этой войны".
- 23 ноября сообщалось, что Синод Александрийской церкви, которая считается второй по старшинству в православном мире после Константинополя, исключил из поминовения главу Московской патриархии Кирилла (Гундяева).
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