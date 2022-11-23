Александрийская церковь приостановила поминовение Кирилла и осудила "теории русского мира"

Синод Александрийской церкви, которая считается второй по старшинству в православном мире после Константинополя, исключил из поминовения главу Московской патриархии Кирилла (Гундяева). Об этом сообщает Romfea.

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На заседании Синода рассматривали вопрос о незаконном вхождении РПЦ в ведение Александрийского патриархата в Африке при координации митрополита Леонида Горбачева.

Решением священнослужителей Леонид был лишен сана за ряд канонических правонарушений. Синод осудил "новые церковно-политические "теории" о распределении "русского мира" по миру по национальному признаку".

Также после многомесячного молчания Кирилла на письменные протесты к нему насчет вмешательства в дела патриархата в Африке, Александрийская церковь приостановила поминовение его имени на неопределенный срок.

Православная церковь Украины призывает Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятелей поместных православных церквей привлечь Гундяева к канонической ответственности и лишить его патриаршего престола.

С начала полномасштабной войны России против Украины Гундяев всячески поддерживает путинский режим, а в своих проповедях повторяет лживые и абсурдные нарративы Кремля, "благословляет" военных преступников в лице российских солдат на войну против Украины.

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Дмитро Гриниченко

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