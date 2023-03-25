UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российское ядерное оружие в Беларуси. Тихановская призвала мир помешать этому

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 23:53
Российское ядерное оружие в Беларуси. Тихановская призвала мир помешать этому - Фото
Светлана Тихановская (скриншот из видеозаписи)

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская призвала международное сообщество потребовать от России прекратить "угрожающее развертывание" ядерного оружия и ввести адекватные и строгие санкции против диктаторских режимов Александра Лукашенко и Владимира Путина как прямых угроз международному миру и безопасности. Об этом Тихановская написала в Twitter.

"Мы также призываем мир требовать немедленного вывода российских войск из Беларуси и прекращения участия Беларуси в российской агрессии против Украины", – написала она.

По словам Тихановской, размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси будет прямым нарушением конституции Беларуси и будет грубо противоречить воле беларуского народа получить статус безъядерного государства, выраженной в декларации о государственном суверенитете Беларуси в 1990 году.

"Россия действует как оккупационная сила, нарушая национальную безопасность и ставя Беларусь на курс столкновения с соседями и международным сообществом", – отметила оппозиционерка.

Она убеждена, что поскольку Лукашенко является проводником российских амбиций, его нельзя ассоциировать с беларуской государственностью и волей народа.

"Такое неприемлемое развитие событий, которое делает Беларусь потенциальной мишенью для превентивных ударов или ответных ударов, стало возможным из-за незаконного захвата власти нелегитимным режимом Лукашенко..." – говорится в сообщении.

"Мы призываем международное сообщество потребовать от России прекратить это угрожающее развертывание и ввести адекватные и строгие санкции против режимов Лукашенко и Путина как прямых угроз международному миру и безопасности. Мы также призываем мир требовать немедленного вывода российских войск из Беларуси и прекращения участия Беларуси в российской агрессии против Украины", – написала Тихановская.

  • Сегодня, 25 марта, российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин беларусь ядерное оружие александр лукашенко Светлана Тихановская
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 