Российское ядерное оружие в Беларуси. Тихановская призвала мир помешать этому

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская призвала международное сообщество потребовать от России прекратить "угрожающее развертывание" ядерного оружия и ввести адекватные и строгие санкции против диктаторских режимов Александра Лукашенко и Владимира Путина как прямых угроз международному миру и безопасности. Об этом Тихановская написала в Twitter.

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"Мы также призываем мир требовать немедленного вывода российских войск из Беларуси и прекращения участия Беларуси в российской агрессии против Украины", – написала она.

По словам Тихановской, размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси будет прямым нарушением конституции Беларуси и будет грубо противоречить воле беларуского народа получить статус безъядерного государства, выраженной в декларации о государственном суверенитете Беларуси в 1990 году.

"Россия действует как оккупационная сила, нарушая национальную безопасность и ставя Беларусь на курс столкновения с соседями и международным сообществом", – отметила оппозиционерка.

Она убеждена, что поскольку Лукашенко является проводником российских амбиций, его нельзя ассоциировать с беларуской государственностью и волей народа.

"Такое неприемлемое развитие событий, которое делает Беларусь потенциальной мишенью для превентивных ударов или ответных ударов, стало возможным из-за незаконного захвата власти нелегитимным режимом Лукашенко..." – говорится в сообщении.

"Мы призываем международное сообщество потребовать от России прекратить это угрожающее развертывание и ввести адекватные и строгие санкции против режимов Лукашенко и Путина как прямых угроз международному миру и безопасности. Мы также призываем мир требовать немедленного вывода российских войск из Беларуси и прекращения участия Беларуси в российской агрессии против Украины", – написала Тихановская.

Сегодня, 25 марта, российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Вадим Ребрина

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