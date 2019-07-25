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Российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд в Украину

Российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд в Украину - Фото
Дана Борисова (фото - личный Instagram)
25.07.2019, 14:09

СБУ запретила телеведущей въезд на три года

СБУ запретила российской телеведущей Дане Борисовой въезд в Украину на три года. Об этом сообщает Детектор медиа со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В спецслужбе пояснили, что принимают решение о запрете въезда иностранцам в страну "в интересах обеспечения национальной безопасности". Однако, когда именно Борисовой запретили въезд – не уточнили.

15 июля телеведущая сообщала, что приезжала в Киев, хотя, как пишет Детектор медиа, в 2017-м была в аннексированном Крыму.

11 июня в Украину не пустили гитариста группы "Бахыт-компот", который прилетел в аэропорт "Киев".

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сбу дана борисова
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