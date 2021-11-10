РосСМИ распространяют фейк: Украина якобы попросила о поставках угля из ОРДЛО – Арестович

Российские СМИ распространяют фейк о том, что якобы представители Украины в трехсторонней контактной группе просили рассмотреть возможность коммерческих поставок угля и электроэнергии с неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом в Facebook сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

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Арестович показал пример такой пропаганды.

На самом деле, по его словам, представители украинской стороны в подгруппе по социально-экономическим вопросам указали российской стороне на перспективы ухудшения социально-экономической ситуации как на подконтрольной территории Луганской области, так и на временно оккупированной.

Вероятная причина состоит в том, что РФ прекратила поставки энергетического угля на Луганскую ТЭС, сообщил Арестович.

Эта станция производит тепло и электричество для подконтрольных районов и питает электроэнергией коммунальное предприятие Попаснянский районный водоканал, которое снабжает водой граждан на временно оккупированных территориях.

"Представители украинской делегации указали на недопустимость ухудшения положения наших граждан по обе стороны линии разграничения, что прямо противоречит духу и букве нормандских и минских соглашений. А дальше – заработала машина российской пропаганды", – написал Арестович.

"Украинская делегация выражает надежду, что благополучие луганчан с обеих сторон линии разграничения остается приоритетом для ТКГ", – добавил он.

8 октября депутату ОПЗЖ Виктору Медведчуку было объявлено новое подозрение – в государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК). По версии следствия, при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что в рамках расследования будет отрабатываться причастность пятого президента Петра Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

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Вадим Ребрина

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