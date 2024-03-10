Ростех захватчиков хочет производить смолу в институте в оккупированном Донецке – ЦНС

Таким образом, институт могут включить в объекты ВПК захватчиков

Ростех (Фото: ресурс оккупантов)

Государственная корпорация захватчиков "Ростех" хочет использовать промышленные мощности для производства смолы украинского института во временно оккупированном Донецке. Соответственно институт может незаконно войти в состав объектов российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций.

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"Российская корпорация "Ростех", занимающаяся воровством старых технологий, планирует использовать промышленные мощности временно захваченных территорий", – пишет ведомство.

По данным ЦНС, речь идет о производстве смолы на базе мощностей института физико-органической химии при Национальной академии наук во временно оккупированном Донецке.

Таким образом, институт в оккупации может войти в состав объектов российского ВПК, отметил Центр сопротивления.

4 марта гендиректор Ростеха заявил, что новейший российский танк "Армата" не используют в войне с Украиной из-за слишком высокой стоимости. В то же время пребывание танка Т-14, якобы не имеющего аналогов, на вооружении российской армии Сергей Чемезов подтвердил.

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