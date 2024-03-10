Ростєх загарбників хоче виробляти смолу в інституті в окупованому Донецьку – ЦНС

У такий спосіб інститут можуть включити до об'єктів ВПК загарбників

Ростех (Фото: ресурс окупантів)

Державна корпорація загарбників "Ростєх" хоче використовувати промислові потужності для виробництва смоли українського інституту у тимчасово окупованому Донецьку. Відповідно, інститут може незаконно увійти до складу об'єктів російського військово-промислового комплексу. Про це повідомив Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій.

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"Російська корпорація "Ростєх", яка займається крадіжкою старих технологій, планує використовувати промислові потужності тимчасово захоплених територій", – пише відомство.

За даними ЦНС, йдеться про виробництво смоли на базі потужностей інституту фізико-органічної хімії при Національній академії наук у тимчасово окупованому Донецьку.

У такий спосіб інститут в окупації може увійти до складу об'єктів російського ВПК, зауважив Центр спротиву.

4 березня гендиректор Ростєха заявив, що новітній російський танк "Армата" не використовують у війні з Україною через надто високу вартість. Водночас перебування танка Т-14, який нібито не має аналогів, на озброєнні російської армії Сергій Чемезов підтвердив.

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