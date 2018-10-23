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23.10.2018, 11:08

РПЦ ответила Варфоломею: Мы не обязаны подчиняться

РПЦ ответила Варфоломею: Мы не обязаны подчиняться - Фото
Игорь Якимчук (скриншот видео)

Вселенский патриарх заявил, что у россиян нет выбора и рано или поздно они смирятся с решением Константинополя по украинскому вопросу

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В Русском православной церкви считают, что не обязаны подчиняться решениям Вселенского патриархата. Об этом заявил секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук прокремлевскому изданию РБК.

"Никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет", - сказал он, аргументируя это якобы отсутствием привилегий для Константинополя со стороны Вселенского собора, кроме "привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий".

В РПЦ считают поведение Варфоломея "неправославным католическим" и "нарушающим православную веру".

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22 октября Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что знает все о черной пропаганде Москвы, но не отступит из-за нее от решения по украинскому церковному вопросу, а россияне будут вынуждены смириться с решением Вселенского патрархата.

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Теги: вселенский патриархат, рпц
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