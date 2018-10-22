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22.10.2018, 19:29

Варфоломей: Я знаю все о черной пропаганде Москвы, но не отступлю

Варфоломей: Я знаю все о черной пропаганде Москвы, но не отступлю - Фото
Патриарх Варфоломей (фото - facebook.com/ecumenicalpatriarchate)

Вселенский патриарх заявил, что не отступит в вопросе украинской церкви из-за давления России

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Вселенский патриарх заявил, что "прекрасно знает о хорошо оплачиваемых статьях и черной пропаганде" России, но не собирается отступать из-за них в украинском церковном вопросе. Об этом он заявил, выступая на заседании городского правления греческой диаспоры в Константинополе, посвященном 150-летию со дня учреждения общины Ферикой, передает Orthodoxia.info.

"Нравится или нет нашим русским братьям, рано или поздно они будут следовать решениям, которые принял Вселенский патриарх, потому что у них нет другого выбора", - сказал Варфоломей.

В сообщении отмечается, что это, "наверное, первый раз, когда Вселенский патриарх публично принимает вызов Москвы по украинскому вопросу".

Как сообщалось ранее сегодня, архиепископ КП Евстратий Зоря надеется, что украинская поместная церковь получит Томос до конца этого года.

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Теги: варфоломей, российская пропаганда, вселенский патриарх
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