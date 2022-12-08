Румынию и Болгарию не взяли в Шенгенское соглашение, но приняли Хорватию
Министры стран Евросоюза рассмотрели заявки Румынии, Болгарии и Хорватии на присоединение к Шенгенской зоне и одобрили вступление Хорватии. Об этом сообщает BBC.
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По условиям Шенгенского соглашения, решение должно быть принято консенсусом всех его участников, однако против распространения соглашения на Румынию и Болгарию выступили соответственно Австрия и Нидерланды. По мнению их правительств, эти страны уязвимы перед миграционным кризисом и уделяют недостаточное внимание борьбе с коррупцией.
Присоединение страны к Шенгенскому соглашению означает, что обладатели визы этой страны имеют право на поездки в другие страны Шенгена без дополнительных разрешений. Граждане государств Шенгенской зоны также пользуются правом безвизового въезда из ЕС в США и Канаду.
- 18 октября депутаты Европарламента выразили поддержку безотлагательному приему Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.
- 10 ноября Европарламент одобрил отмену внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной и Хорватией.
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