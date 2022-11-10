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Евросоюз расширяет список стран Шенгенской зоны

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 14:22
Евросоюз расширяет список стран Шенгенской зоны - Фото
Флаг Евросоюза (Фото: pixabay.com)

Сегодня, 10 ноября, депутаты Европарламента одобрили отмену внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

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Европейский парламент одобрил признание Хорватии полноправным членом Шенгенской зоны: за проголосовали 534 депутата, против – 53, воздержались – 25. 

Как отмечается, 9 декабря 2021 года Евросовет подтвердил, что Хорватия выполнила все необходимые условия для полного применения Шенгенских правил.

Теперь депутаты Европарламента призывают Совет продолжить процесс и принять окончательное решение об отмене пограничного контроля.

В сообщении говорится, что Европейский парламент давно выступает за расширение Шенгенской зоны свободного передвижения, которая сегодня включает 26 государств (все государства-члены ЕС, кроме Болгарии, Хорватии, Кипра, Ирландии и Румынии, а также страны, не входящие в ЕС, Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн).

В 2018 году депутаты Европарламента заявили, что Хорватию следует принять в Шенгенскую зону, как только она выполнит необходимые критерии.

18 октября 2022 года они выразили поддержку безотлагательному приему Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.

  • 6 сентября Еврокомиссия поддержала предложение приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией. 
Наталія Медведєва
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евросоюз хорватия шенген
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