Русская зарубежная церковь разорвала отношения с Константинополем

Архиереи РПЦЗ (фото - synod.com)

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Русская православная церковь заграницей назвала "вопиющим антиканоническим самоуправством" решения синода Вселенского патриархата по Украине

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Русская православная церковь заграницей на архиерейском соборе "с глубокой скорбью, но и с полной убежденностью" приняла решение разорвать евхаристическое общение с Константинополем. Об этом сообщается на сайте РПЦЗ.

Духовенство РПЦЗ теперь не может служить в любом приходе Константинопольской Церкви либо приглашать на службы священнослужителей этой церкви. Прихожане не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.

Причиной такого решения стал тот факт, что Вселенский патриархат на заседании синода в Стамбуле снял с предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария анафему, и подтвердил, что Киевская митрополия была передана Московской патриархии незаконно и теперь вернется в ведение Константинополя.

15 октября после семичасового заседания синода Русская православная церковь также приняла решение разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

РПЦЗ - это одна из самоуправляемых церквей Московского патриархата.