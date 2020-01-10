Рябошапке в два с половиной раза увеличили зарплату

Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Кабинет министров повысил оклад генерального прокурора с 37 000 грн до 93 648 грн. Об этом говорится в постановлении правительства №1155.

Кроме того, оклад первого заместителя генпрокурора установлен на уровне 89 326 грн, заместителя - 86 446 грн, начальника департамента - 40 341 грн. Для прокурора Офиса генпрокурора установлен оклад 28 815 грн.

Оклад начальников областных прокуратур установлен на уровне 38 038 грн, окружных прокуратур - 32 273 грн.

В Германии, например, в большинстве земель действуют тарифные разряды, наивысший - R3, он предполагает единую ставку. По этому тарифу оплачивается работа главных прокуроров или руководителей небольших судов. В Баварии сумма основного оклада составляет €7 820, в Берлине – на €500 меньше.

Средняя зарплата в Украине осенью 2019 года превысила $430 – это самый высокий уровень в истории: почти на $90 больше, чем во время экономического бума 2008-го и на $22 выше, чем во времена "доллара по 8" Азарова и Януковича, в докризисном 2013-м.

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