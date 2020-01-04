Рябошапка назначил Чумака заместителем генпрокурора

Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил бывшего главного военного прокурора Виктора Чумака заместителем генпрокурора. Об этом сообщает пресс-служба Офис генпрокурора.

Согласно информации на сайте офиса, Чумак назначен 2 января.

В этот день, 2 декабря, была ликвидирована Генпрокуратура и вместо нее начал работу Офис генерального прокурора.

В структуру Офиса генпрокурора вошли 12 департаментов, восемь отдельных управлений и две специализированных прокуратуры, включая прокуратуру по противодействию преступлениям в сфере нацбезопасности и обороны, которая сменила военную.

Виктор Чумак в 1995 году окончил Киевский университет имени Шевченко по специальности "Правоведение". В 2004-2009 годах работал директором Международного центра перспективных исследований. Дважды был народным депутатом - седьмого и восьмого созывов. В первый раз избран от партии "Удар", во второй - от БПП. Занимал должность главы комитета Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.