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Рябошапка: Убийство Гандзюк не хотели расследовать

Рябошапка: Убийство Гандзюк не хотели расследовать - Фото
Екатерина Гандзюк (Фото: Катерина Гандзюк/Facebook)
06.11.2019, 07:27

Генпрокурор считает, что на результаты расследования "влияла среда"

Дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк не хотели расследовать, заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Левому берегу.

Отвечая на вопрос, был ли со стороны прокуроров, которые занимались расследованием, саботаж, Рябошапка ответил: "Я не буду прямо отвечать на этот вопрос. Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть большая проблема. Его не хотели расследовать".

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По словам генпрокурора, он не может публично говорить о причинах такого нежелания. На вопрос о возможной причастности к делу представителей правоохранительных органов, Рябошапка ответил, что "среда, которая существовала на момент совершения преступления и во время расследования, влияла на результаты".

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Белые каски. убийство Екатерина Гандзюк руслан рябошапка
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