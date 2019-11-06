Рябошапка: Убийство Гандзюк не хотели расследовать

Дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк не хотели расследовать, заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Левому берегу.
Отвечая на вопрос, был ли со стороны прокуроров, которые занимались расследованием, саботаж, Рябошапка ответил: "Я не буду прямо отвечать на этот вопрос. Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть большая проблема. Его не хотели расследовать".
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По словам генпрокурора, он не может публично говорить о причинах такого нежелания. На вопрос о возможной причастности к делу представителей правоохранительных органов, Рябошапка ответил, что "среда, которая существовала на момент совершения преступления и во время расследования, влияла на результаты".
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