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Зеленский: Заказчиков накажут - я обещаю

Зеленский: Заказчиков накажут - я обещаю - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
05.11.2019, 00:15

Президент пообещал найти и наказать заказчиков убийства Гандзюк

Президент Владимир Зеленский обещает наказать заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюккоторая умерла год назад в результате нападения с использованием кислоты. Об этом он написал в Telegram.

"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", - написал он.

  • В Киеве возле Офиса президента проходила акция памяти Гандзюк. По состоянию на 20:30 4 ноября в акции принимали участие более 500 человек.
  • Утром 4 ноября на Facebook-странице Хто замовив Катю Гандзюк было заявлено, что акции "Год без Кати" с требованием наказать виновных в нападении на Гандзюк пройдут в 40 городах Украины и мира. Кроме Киева, акции были анонсированы в Херсоне, Одессе, Житомире, Харькове, Северодонецке, Луцке, Львове, Коростышеве, Хмельницком, Виннице, Днепре, Торецке, Самборе, Ровно, Кропивницком, Ужгороде, Черновцах, Тернополе, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Черкассах, Мариуполе и Запорожье. 

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Екатерина Гандзюк убийство гандзюк рік без каті
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