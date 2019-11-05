Зеленский: Заказчиков накажут - я обещаю

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Президент Владимир Зеленский обещает наказать заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла год назад в результате нападения с использованием кислоты. Об этом он написал в Telegram.

"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", - написал он.

В Киеве возле Офиса президента проходила акция памяти Гандзюк. По состоянию на 20:30 4 ноября в акции принимали участие более 500 человек.

Facebook-странице было заявлено, что акции "Год без Кати" с требованием наказать виновных в нападении на Гандзюк пройдут Утром 4 ноября на Хто замовив Катю Гандзюк было заявлено, чтоГандзюк пройдут

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