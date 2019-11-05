Зеленский: Заказчиков накажут - я обещаю

Президент Владимир Зеленский обещает наказать заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла год назад в результате нападения с использованием кислоты. Об этом он написал в Telegram.
"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", - написал он.
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В Киеве возле Офиса президента проходила акция памяти Гандзюк. По состоянию на 20:30 4 ноября в акции принимали участие более 500 человек.
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Утром 4 ноября на Facebook-странице Хто замовив Катю Гандзюк было заявлено, что акции "Год без Кати" с требованием наказать виновных в нападении на Гандзюк пройдут в 40 городах Украины и мира. Кроме Киева, акции были анонсированы в Херсоне, Одессе, Житомире, Харькове, Северодонецке, Луцке, Львове, Коростышеве, Хмельницком, Виннице, Днепре, Торецке, Самборе, Ровно, Кропивницком, Ужгороде, Черновцах, Тернополе, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Черкассах, Мариуполе и Запорожье.
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