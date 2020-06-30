Ряд ученых просят Зеленского не назначать Шкарлета и повлиять на СБУ

Протест против Шкарлета, 30 июня (фото - Ирина Андрейцив/LIGA.net)

Представители научного и образовательного сообщества обратились к руководству Украины с просьбой "принять меры" против "работы СБУ", сотрудник которой проводил беседу со старшим научным исследователем Института физики НАН Украины Антоном Сененко, пытаясь выяснить, кто организовал акции протеста против назначения Сергея Шкарлета новым главой Минобразования.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Текст обращения опубликовал в Facebook заведующий лабораторией в Институт теоретической физики им М М Боголюбова НАН Украины Сергей Шарапов.

В обращении говорится, что сотрудник СБУ 25 июня устроил Сененко "допрос, задав кучу непонятных, а также провокационных вопросов, по нашему мнению, превысив свои полномочия". Подписанты считают, что этот сотрудник прямо нарушил конституционное право на свободу мысли и слова.

Ученые также осудили назначение Шкарлета на должность и.о. министра образования и науки. Они заявили, что Шкарлет "доказательно определен как плагиатор, нарушитель норм академической добродетели" и призвали не назначать его главой Минобразования.

"Обращаемся к вам с просьбой выяснить основания описанных действий СБУ, кто и по какому поводу их санкционировал, принять меры против подобной "работы" СБУ с учеными, выходящими по зову сердца на защиту государства и его будущего, ее авторитета. Просим Вас также прекратить попытки назначения С.М. Шкарлета на высокую должность. Нарушитель норм этики и морали таких должностей занимать не может", - говорится в обращении.

Обращение к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и главе СБУ Ивану Баканову подписали 28 ученых. Полный список.

25 июня Шкарлет был назначен Камбином и.о. министра образования и науки.

В научных работах Шкарлета проект false-science нашел плагиат . Это стало причиной нескольких акций протеста против его назначения.

26 июня старший научный исследователь Института физики НАН Украины Антон Сененко сообщил , что к нему пришел "куратор" из Службы безопасности Украины.